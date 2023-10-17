Шахтер 8-й раз в истории поменял тренера в ходе сезона

У «Шахтера» 8-й раз в истории произошла смена тренера в ходе сезона. Ранее по тем или иным причинам не проработали с командой от начала до конца чемпионата Валерий Яремченко (1994/95 и 1998/99), Владимир Сальков (1995/96), Анатолий Бышовец (1999/00), Виктор Прокопенко (2001/02), Невио Скала (2002/03) и Бернд Шустер (2003/04).

Между тем Патрик ван Леувен провел с горняками в УПЛ всего 9 матчей – меньше, чем кто-либо из зарубежных наставников оранжево-черных. Менее продолжительную карьеру во главе «Шахтера» имел только Алексей Дрозденко в ЧУ-1999/00 – 6 игр.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры Шахтера, проведшие наименьшее количество матчей в УПЛ