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Украина. Премьер лига
17 октября 2023, 13:05 | Обновлено 17 октября 2023, 13:14
399
1

Шахтер 8-й раз в истории поменял тренера в ходе сезона

Патрик ван Леувен провел с горняками в УПЛ всего 9 матчей

17 октября 2023, 13:05 | Обновлено 17 октября 2023, 13:14
399
1
Шахтер 8-й раз в истории поменял тренера в ходе сезона
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

У «Шахтера» 8-й раз в истории произошла смена тренера в ходе сезона. Ранее по тем или иным причинам не проработали с командой от начала до конца чемпионата Валерий Яремченко (1994/95 и 1998/99), Владимир Сальков (1995/96), Анатолий Бышовец (1999/00), Виктор Прокопенко (2001/02), Невио Скала (2002/03) и Бернд Шустер (2003/04).

Между тем Патрик ван Леувен провел с горняками в УПЛ всего 9 матчей – меньше, чем кто-либо из зарубежных наставников оранжево-черных. Менее продолжительную карьеру во главе «Шахтера» имел только Алексей Дрозденко в ЧУ-1999/00 – 6 игр.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры Шахтера, проведшие наименьшее количество матчей в УПЛ

Тренер

Страна

И

В

Н

П

М

О

%

Алексей ДРОЗДЕНКО

Украина

6

3

0

3

8-7

9

50,0

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

Нидерланды

9

5

3

1

17-10

18

66,7

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

Италия

18

15

2

1

49-10

47

87,0

Анатолий БЫШОВЕЦ

россия

20

12

5

3

29-10

41

68,3

Невио СКАЛА

Италия

22

16

5

1

36-11

53

80,3

Владимир САЛЬКОВ

россия

23

7

7

9

23-30

28

40,6

Бернд ШУСТЕР

Германия

23

15

4

4

41-18

49

71,0

Валерий РУДАКОВ

Украина

28

12

5

11

37-30

41

48,8

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Хорватия

30

22

6

2

69-21

72

80,0
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Источник Sport.ua
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Злий Глобинець
То на краще. Бо при Патріку команда явно "забуксувавла".
До речі, а чи не зайвий у списку Йовічевич? Його ж "відставили" не посеред сезону, а вже по його закінченні.
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