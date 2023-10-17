Шахтер 8-й раз в истории поменял тренера в ходе сезона
Патрик ван Леувен провел с горняками в УПЛ всего 9 матчей
У «Шахтера» 8-й раз в истории произошла смена тренера в ходе сезона. Ранее по тем или иным причинам не проработали с командой от начала до конца чемпионата Валерий Яремченко (1994/95 и 1998/99), Владимир Сальков (1995/96), Анатолий Бышовец (1999/00), Виктор Прокопенко (2001/02), Невио Скала (2002/03) и Бернд Шустер (2003/04).
Между тем Патрик ван Леувен провел с горняками в УПЛ всего 9 матчей – меньше, чем кто-либо из зарубежных наставников оранжево-черных. Менее продолжительную карьеру во главе «Шахтера» имел только Алексей Дрозденко в ЧУ-1999/00 – 6 игр.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры Шахтера, проведшие наименьшее количество матчей в УПЛ
|
Тренер
|
Страна
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Алексей ДРОЗДЕНКО
|
Украина
|
6
|
3
|
0
|
3
|
8-7
|
9
|
50,0
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
Нидерланды
|
9
|
5
|
3
|
1
|
17-10
|
18
|
66,7
|
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ
|
Италия
|
18
|
15
|
2
|
1
|
49-10
|
47
|
87,0
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
россия
|
20
|
12
|
5
|
3
|
29-10
|
41
|
68,3
|
Невио СКАЛА
|
Италия
|
22
|
16
|
5
|
1
|
36-11
|
53
|
80,3
|
Владимир САЛЬКОВ
|
россия
|
23
|
7
|
7
|
9
|
23-30
|
28
|
40,6
|
Бернд ШУСТЕР
|
Германия
|
23
|
15
|
4
|
4
|
41-18
|
49
|
71,0
|
Валерий РУДАКОВ
|
Украина
|
28
|
12
|
5
|
11
|
37-30
|
41
|
48,8
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Хорватия
|
30
|
22
|
6
|
2
|
69-21
|
72
|
80,0
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