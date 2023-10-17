ЛЕВЧЕНКО: Что может быть в голове, чтобы после 600 дней войны бежать в рф?
Евгений шокирован новостью о побеге Александра Роспутько
Экс-хавбек национальной сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал побег в РФ игрока юношеской команды «Шахтер» U-19 Александра Роспутько из команды после выездного матча Юношеской лиги УЕФА против бельгийского «Антверпена».
«Скажите, пожалуйста, что может быть в голове взрослого, который после 600 дней войны бежит в россию? Я не могу поверить... В страну, которая начала эту войну, насиловала, грабила, убивала украинцев.
Хочется понять механизм принятия такого решения Александра Роспутько», – написал Левченко в твиттере.
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