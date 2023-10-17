ЛЕВЧЕНКО: Что может быть в голове, чтобы после 600 дней войны бежать в рф?

Экс-хавбек национальной сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал побег в РФ игрока юношеской команды «Шахтер» U-19 Александра Роспутько из команды после выездного матча Юношеской лиги УЕФА против бельгийского «Антверпена».

«Скажите, пожалуйста, что может быть в голове взрослого, который после 600 дней войны бежит в россию? Я не могу поверить... В страну, которая начала эту войну, насиловала, грабила, убивала украинцев.

Хочется понять механизм принятия такого решения Александра Роспутько», – написал Левченко в твиттере.