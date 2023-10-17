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  4. МАРЧЕНКО: «Матч против Крутых был принципиальным, меня уже многие списали»
ATP
17 октября 2023, 12:51 |
213
0

МАРЧЕНКО: «Матч против Крутых был принципиальным, меня уже многие списали»

Украинский доволен своим выступлением в первом круге турнира в Гамбурге

17 октября 2023, 12:51 |
213
0
МАРЧЕНКО: «Матч против Крутых был принципиальным, меня уже многие списали»
AТР. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал для Sport.ua уверенную победу над соотечественником Алексеем Крутых на старте челленджера в Гамбурге, а также поделился общим мнением о соревнованиях и своих турнирных перспективах.

- Насколько принципиальным был матч против бывшего партнера по сборной и младшего товарища?
- Конечно, матч был принципиальным. Меня уже многие списали, а я, на самом деле, еще неплохо играю. Если б не колено, наверное, еще б шума наделал. Но имеем то, что имеем.

- За счет чего удалось так легко выиграть?
- Опыт и тактика. Видно было, что Алексей нервничал вначале, а потом по рисунку игры выглядело, как будто ему нечем выиграть. Кажется, он не ожидал, что я именно так буду против него сегодня играть.

- Что это за космические цифры выигранных очков на подаче?
- Зал, подавать точно легче. У меня последние пару недель были они довольно высокие, так что тут ничего нового.

- Как в целом самочувствие и ожидания от турнира в Гамбурге? И как там с организацией у немцев?
- Состав очень равный. В принципе, я могу обыграть любого. Всё зависит от того, насколько я буду готов в конкретный день. Самое худшее, что тут еще и женский турнир: мало места и очень много игроков. А так, в целом, твердый середнячок среди челленджеров, – сказал Марченко.

В следующем раунде Марченко сразится против Саси Кумара Мукунда (№447 ATP) или Алтуга Джеликбилека (№295 ATP).

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Источник Sport.ua
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