ATP17 октября 2023, 12:10 | Обновлено 17 октября 2023, 12:15
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Марченко легко обыграл Крутых на челленджере в Гамбурге
Опыт победил молодость
17 октября 2023, 12:10 | Обновлено 17 октября 2023, 12:15
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Украинские теннисисты Алексей Крутых (№244 ATP) и Илья Марченко (№248 ATP) начали выступления на хардовом челленджере в Гамбурге матчем между собой.
В поединке первого раунда Марченко в двух сетах оказался сильнее соотечественника.
Гамбург. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Алексей Крутых (Украина) – 6:2, 6:3
Это был первый матч между теннисистами.
В следующем раунде Марченко сразится против Саси Кумара Мукунда (№447 ATP) или Алтуга Джеликбилека (№295 ATP).
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