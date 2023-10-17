Марченко легко обыграл Крутых на челленджере в Гамбурге

Украинские теннисисты Алексей Крутых (№244 ATP) и Илья Марченко (№248 ATP) начали выступления на хардовом челленджере в Гамбурге матчем между собой.

В поединке первого раунда Марченко в двух сетах оказался сильнее соотечественника.

Гамбург. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Алексей Крутых (Украина) – 6:2, 6:3

Это был первый матч между теннисистами.

В следующем раунде Марченко сразится против Саси Кумара Мукунда (№447 ATP) или Алтуга Джеликбилека (№295 ATP).