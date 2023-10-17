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  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Сегодня на всех игроках будет большая ответственность»
Чемпионат Европы
17 октября 2023, 11:31 |
286
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «Сегодня на всех игроках будет большая ответственность»

Защитник сборной Украины поделился ожиданиями от игры с Мальтой

17 октября 2023, 11:31 |
286
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Сегодня на всех игроках будет большая ответственность»
УАФ. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился ожиданиями от игры отбора к Евро-2024 с Мальтой:

«Мы очень много сил потратили в поединке с Северной Македонией. Плюс с македонцами мы сыграли раньше, чем мальтийцы провели свой матч с Италией. Я думаю, что мы хорошо восстановимся.

По схеме игры сборная Мальты совсем немного отличается от Северной Македонии. Самое главное – мальтийцы тоже играют в три центральных защитника, так что нам будет немного легче перестраиваться под нового соперника. У македонцев хороший атакующий состав, и у мальтийцев также. У них качественные скоростные игроки.

Хозяева – откровенные аутсайдеры? Наш главный тренер правильно сказал, что когда мы будем обращать внимание на другие команды, то забудем о своей. Если же будем выходить и демонстрировать свой уровень и выполнять все установки, то все будет хорошо. Если будем много смотреть на других – нам будет трудно.

Сегодня на всех игроках будет большая ответственность – и не только на футболистах линии атаки. Когда ты много атакуешь, в обороне освобождаются большие зоны. Поэтому ответственность на всех, даже на тех, кто останется на замене. Поединок с Мальтой – это не матч плей-офф, это очередная игра в группе, но мы знаем, что если не будем получать три очка в каждой игре, то шансов на выход на чемпионат Европы у нас мало».

Матч отбора к Евро-2024 между сборными Мальты и Украины состоится сегодня в 21:45 по киевскому времени в мальтийском городе Та-Кали.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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