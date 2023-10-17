Александр ПЕТРАКОВ: «Северная Македония – сильная европейская команда»

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков поделился ожиданиями от товарищеского матча с Северной Македонией:

«Надеюсь, что завтра наши ребята покажут хороший футбол и дадим бой сопернику. Надеюсь, что они понимают всю важность матча с Уэльсом, который пройдет 18-го ноября.



Мы смотрели много матчей сборной Северной Македонии. Команда сейчас прогрессирует, ребята играют в очень хороших клубах. Это сильная европейская команда, показывающая качественный футбол».

Матч Северная Македония – Армения состоится 17 октября в 16:00 по киевскому времени.