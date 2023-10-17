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  4. Александр ПЕТРАКОВ: «Северная Македония – сильная европейская команда»
Чемпионат Европы
17 октября 2023, 11:17 |
758
0

Александр ПЕТРАКОВ: «Северная Македония – сильная европейская команда»

Главный тренер сборной Армении поделился ожиданиями от игры с Северной Македонией

17 октября 2023, 11:17 |
758
0
Александр ПЕТРАКОВ: «Северная Македония – сильная европейская команда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков поделился ожиданиями от товарищеского матча с Северной Македонией:

«Надеюсь, что завтра наши ребята покажут хороший футбол и дадим бой сопернику. Надеюсь, что они понимают всю важность матча с Уэльсом, который пройдет 18-го ноября.

Мы смотрели много матчей сборной Северной Македонии. Команда сейчас прогрессирует, ребята играют в очень хороших клубах. Это сильная европейская команда, показывающая качественный футбол».

Матч Северная Македония – Армения состоится 17 октября в 16:00 по киевскому времени.

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Источник Федерация футбола Армении
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