Александр ПЕТРАКОВ: «Северная Македония – сильная европейская команда»
Главный тренер сборной Армении поделился ожиданиями от игры с Северной Македонией
Главный тренер сборной Армении Александр Петраков поделился ожиданиями от товарищеского матча с Северной Македонией:
«Надеюсь, что завтра наши ребята покажут хороший футбол и дадим бой сопернику. Надеюсь, что они понимают всю важность матча с Уэльсом, который пройдет 18-го ноября.
Мы смотрели много матчей сборной Северной Македонии. Команда сейчас прогрессирует, ребята играют в очень хороших клубах. Это сильная европейская команда, показывающая качественный футбол».
Матч Северная Македония – Армения состоится 17 октября в 16:00 по киевскому времени.
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