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  4. Легенда Шахтера: «Судаков переплюнет и Зинченко, и Мудрика»
Украина. Премьер лига
17 октября 2023, 09:30 |
1442
4

Легенда Шахтера: «Судаков переплюнет и Зинченко, и Мудрика»

Андрей Воробей уверен в качествах игрока

17 октября 2023, 09:30 |
1442
4
Легенда Шахтера: «Судаков переплюнет и Зинченко, и Мудрика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Экс-форвард «Шахтера» и один из лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины Андрей Воробей уверен, что у хавбека команды Георгия Судакова большие перспективы.

«Судаков – это реально пахарь. Игроки делятся на две категории – те, кто играет на пианино, и те, кто его носит. Вот Судаков это тот, кто носит пианино. Георгий – это рабочая лошадка, выполняющая большой объем работы. Судаков сейчас важный игрок и будущее сборной Украины».

«Если будет прогрессировать дальше, то это будет топ-игрок. Поверьте, Судаков переплюнет Зинченко и Мудрика: и по стоимости, и по игре в топ-клубах Европы».

«К английскому чемпионату он еще не готов. В АПЛ очень сложно сразу адаптироваться и заиграть. Мне кажется, ему подходит Бундеслига и Серия А», – сказал Воробей.

Сейчас есть слухи об интересе Судакова от «Ювентуса» и английских клубов.

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Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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zhyr
Якщо зірку не піймає, як Мудрик.
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+1
Віктор Коробка
Трохи не згоден. Судаков не тільки носить піаніно, він ще й грати вміє непогано. Тому - так, в нього може вийти непогана кар'єра.
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+1
AK.228
Талановитий і працьовитий! 
Майбутній топовий гравець
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0
potemkin78
в Испанию к Цыганкову
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0
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