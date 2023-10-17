Легенда Шахтера: «Судаков переплюнет и Зинченко, и Мудрика»

Экс-форвард «Шахтера» и один из лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины Андрей Воробей уверен, что у хавбека команды Георгия Судакова большие перспективы.

«Судаков – это реально пахарь. Игроки делятся на две категории – те, кто играет на пианино, и те, кто его носит. Вот Судаков это тот, кто носит пианино. Георгий – это рабочая лошадка, выполняющая большой объем работы. Судаков сейчас важный игрок и будущее сборной Украины».

«Если будет прогрессировать дальше, то это будет топ-игрок. Поверьте, Судаков переплюнет Зинченко и Мудрика: и по стоимости, и по игре в топ-клубах Европы».

«К английскому чемпионату он еще не готов. В АПЛ очень сложно сразу адаптироваться и заиграть. Мне кажется, ему подходит Бундеслига и Серия А», – сказал Воробей.

Сейчас есть слухи об интересе Судакова от «Ювентуса» и английских клубов.