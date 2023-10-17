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  4. ВОЛОШИН о матче с Англией U-21:«Видел их в FIFA, а сейчас против них играю»
Молодежные турниры
17 октября 2023, 07:17 |
248
0

ВОЛОШИН о матче с Англией U-21:«Видел их в FIFA, а сейчас против них играю»

Игрок доволен победой

17 октября 2023, 07:17 |
248
0
ВОЛОШИН о матче с Англией U-21:«Видел их в FIFA, а сейчас против них играю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Волошин

Хавбек «Динамо» и молодежной сборной Украины Назар Волошин рассказал о том, как удалось обыграть Англию U-21 в матче отбора Евро-2025 со счетом 3:2.

Игрок забил один гол.

«Такой важный мяч. Мы победили – невероятно. Нам говорили, что они будут лезть и будут нас напрягать. Мы были к этому готовы, держались до конца. Да, довели до 2:2, но смогли забить третий мяч. Верили ли, что забьем третий гол? Я верил, все верили, думаю».

Англия? Было тяжело перенастраиваться. Они больше, наверное, контролировали мяч, но мы смогли выстоять. Очень классная команда, у них много звезд. Видел их в FIFA, а сейчас против них играю на поле»

«Шесть очков из шести? Мы настраиваемся на любую игру и хотим побеждать. Да, верили», – сказал Волошин.

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Источник Суспильне Спорт
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