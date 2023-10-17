Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – явный фаворит в матче квалификации Евро-2024 против Мальты
Чемпионат Европы
17 октября 2023, 05:25 | Обновлено 17 октября 2023, 05:42
177
0

Украина – явный фаворит в матче квалификации Евро-2024 против Мальты

Поединок состоится 17 октября в 21:45 по Киеву

17 октября 2023, 05:25 | Обновлено 17 октября 2023, 05:42
177
0
Украина – явный фаворит в матче квалификации Евро-2024 против Мальты
УАФ

17 октября состоится матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Мальты и Украины.

Поединок пройдет на арене Национального стадиона Мальты «Та-Кали». Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Сине-желтые являются явными фаворитами матча. Коэффициент на победу украинской национальный команды – 1.23.

Ничья котируется по 6.30, а на победу Мальты можно поставить с коэффициентом 14.50.

По теме:
Мальта – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
ВИДЕО. Как сборная Украины тренировалась перед игрой отбора Евро с Мальтой
Англия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
котировки букмекеров сборная Украины по футболу сборная Мальты по футболу азарт ставки Мальта - Украина Евро-2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
Футбол | 16 октября 2023, 21:50 2
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет

Сборная Украины U-21 обыграла англичан в квалификации молодежного Евро-2025

ВИДЕО. Мане реализовал пенальти и принес Сенегалу победу над Камеруном
Футбол | 17 октября 2023, 04:33 0
ВИДЕО. Мане реализовал пенальти и принес Сенегалу победу над Камеруном
ВИДЕО. Мане реализовал пенальти и принес Сенегалу победу над Камеруном

16 октября состоялись три товарищеских матча

ОФИЦИАЛЬНО. Дарио Срна – и.о. главного тренера Шахтера
Футбол | 16.10.2023, 17:53
ОФИЦИАЛЬНО. Дарио Срна – и.о. главного тренера Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Дарио Срна – и.о. главного тренера Шахтера
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Футбол | 16.10.2023, 21:23
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Холифилд назвал лучшего боксера, с которым когда-либо выходил на ринг
Бокс | 16.10.2023, 10:10
Холифилд назвал лучшего боксера, с которым когда-либо выходил на ринг
Холифилд назвал лучшего боксера, с которым когда-либо выходил на ринг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик рассказал, что заставило его окончательно перейти на украинский язык
Усик рассказал, что заставило его окончательно перейти на украинский язык
16.10.2023, 11:55 5
Бокс
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
16.10.2023, 23:15 7
Футбол
Женская сборная Украины одолела Словакию в отборе на Евро-2024
Женская сборная Украины одолела Словакию в отборе на Евро-2024
15.10.2023, 19:32 1
Другие виды
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
15.10.2023, 12:25 54
Футбол
ФОТО. Два футболиста покинули лагерь сборной Украины перед игрой с Мальтой
ФОТО. Два футболиста покинули лагерь сборной Украины перед игрой с Мальтой
15.10.2023, 16:40 2
Футбол
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
16.10.2023, 21:35 27
Футбол
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
15.10.2023, 01:43 2
Бокс
Андрей ТЛУМАК: «Вратарь македонцев купился на хитрость Караваева»
Андрей ТЛУМАК: «Вратарь македонцев купился на хитрость Караваева»
15.10.2023, 12:58 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем