Чемпионат Европы17 октября 2023, 05:25 | Обновлено 17 октября 2023, 05:42
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Украина – явный фаворит в матче квалификации Евро-2024 против Мальты
Поединок состоится 17 октября в 21:45 по Киеву
17 октября 2023, 05:25 | Обновлено 17 октября 2023, 05:42
177
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17 октября состоится матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Мальты и Украины.
Поединок пройдет на арене Национального стадиона Мальты «Та-Кали». Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Сине-желтые являются явными фаворитами матча. Коэффициент на победу украинской национальный команды – 1.23.
Ничья котируется по 6.30, а на победу Мальты можно поставить с коэффициентом 14.50.
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