Украина – явный фаворит в матче квалификации Евро-2024 против Мальты

17 октября состоится матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Мальты и Украины.

Поединок пройдет на арене Национального стадиона Мальты «Та-Кали». Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Сине-желтые являются явными фаворитами матча. Коэффициент на победу украинской национальный команды – 1.23.

Ничья котируется по 6.30, а на победу Мальты можно поставить с коэффициентом 14.50.