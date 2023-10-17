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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 04:59 |
76
0

ВИДЕО. Как сборная Украины тренировалась перед игрой отбора Евро с Мальтой

17 октября сине-желтые проведут матч 8-го тура квалификации к чемпионату Европы

17 октября 2023, 04:59 |
76
0
ВИДЕО. Как сборная Украины тренировалась перед игрой отбора Евро с Мальтой
УАФ

Официальная тренировка сине-желтых состоялась вечером 16 октября на Национальном стадионе Мальты.

Участие в вечерней сессии приняли все 24 игрока, которые находятся в лагере национальной команды. Днем у сборной была теория, а вечером – единственная тренировка, которую команда проводит в полном составе перед поединком с Мальтой.

Часовое занятие традиционно было посвящено отработке тактической схемы и определению стартового состава на матч.

Главный тренер Сергей Ребров сформирует заявку на поединок, который является определяющим для национальной команды Украины в смысле сохранения шансов в борьбе за путевку на Евро-2024.

Матч квалификации Евро-2024 состоится 17 октября в 21:45 в столице Мальты.

ВИДЕО. Как сборная Украины тренировалась перед игрой отбора Евро с Мальтой

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Источник Sport.ua
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