ВИДЕО. Как сборная Украины тренировалась перед игрой отбора Евро с Мальтой
17 октября сине-желтые проведут матч 8-го тура квалификации к чемпионату Европы
Официальная тренировка сине-желтых состоялась вечером 16 октября на Национальном стадионе Мальты.
Участие в вечерней сессии приняли все 24 игрока, которые находятся в лагере национальной команды. Днем у сборной была теория, а вечером – единственная тренировка, которую команда проводит в полном составе перед поединком с Мальтой.
Часовое занятие традиционно было посвящено отработке тактической схемы и определению стартового состава на матч.
Главный тренер Сергей Ребров сформирует заявку на поединок, который является определяющим для национальной команды Украины в смысле сохранения шансов в борьбе за путевку на Евро-2024.
Матч квалификации Евро-2024 состоится 17 октября в 21:45 в столице Мальты.
ВИДЕО. Как сборная Украины тренировалась перед игрой отбора Евро с Мальтой
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