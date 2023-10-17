17 октября состоится матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Англии и Италии.

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Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Англия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция