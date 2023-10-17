Чемпионат Европы17 октября 2023, 04:44 |
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Англия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С
17 октября 2023, 04:44 |
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17 октября состоится матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Англии и Италии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Англия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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