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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 04:44 |
95
0

Англия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С

17 октября 2023, 04:44 |
95
0
Англия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

17 октября состоится матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Англии и Италии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Англия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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