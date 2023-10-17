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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Очередная победа. Первое место гарантировано»
Чемпионат Европы
17 октября 2023, 03:50 |
85
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Очередная победа. Первое место гарантировано»

Звездный португальский форвард опубликовал твит после победы над Боснией

17 октября 2023, 03:50 |
85
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Очередная победа. Первое место гарантировано»
Twitter. Криштиану Роналду

16 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе J между сборными Боснии и Герцеговины и Португалии. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу португальцев.

В этом поединке дублем отметился звездный форвард Криштиану Роналду. На его счету теперь 40 голов в 2023 году и 127 мячей за национальную команду.

После завершения встречи КриРо опубликовал пост в своем Twitter:

«Очередные победа и хорошая игра всей команды! Первое место в группе гарантировано! Мы по-прежнему сильны!», – написал Роналду.

Еще после окончания 7-го тура Португалия гарантировала себе участие в финальной части Евро-2024. Сейчас же после 8 игр у португальцев 24 очка, что позволяет за 2 тура до конца обеспечить первую строчку.

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Источник Sport.ua
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