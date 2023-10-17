Криштиану РОНАЛДУ: «Очередная победа. Первое место гарантировано»
Звездный португальский форвард опубликовал твит после победы над Боснией
16 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе J между сборными Боснии и Герцеговины и Португалии. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу португальцев.
В этом поединке дублем отметился звездный форвард Криштиану Роналду. На его счету теперь 40 голов в 2023 году и 127 мячей за национальную команду.
После завершения встречи КриРо опубликовал пост в своем Twitter:
«Очередные победа и хорошая игра всей команды! Первое место в группе гарантировано! Мы по-прежнему сильны!», – написал Роналду.
Еще после окончания 7-го тура Португалия гарантировала себе участие в финальной части Евро-2024. Сейчас же после 8 игр у португальцев 24 очка, что позволяет за 2 тура до конца обеспечить первую строчку.
Mais uma vitória e um bom jogo de toda a equipa!— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 16, 2023
Primeiro lugar do grupo garantido!
Seguimos fortes!💪🏼🇵🇹#VesteABandeira pic.twitter.com/VWoU1r9VSd
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