Нещерет круче Траффорда. Кто лучший игрок матча U-21 Украина – Англия ?

16 октября состоялся матч 4-го тура квалификации Евро-2025 U-21 в группе F среди молодежных сборных Украины и Англии.

Игра завершилась со счетом 3:2. Голами за номинальных хозяев отличились Назар Волошин, Олег Очеретько и Илья Квасница. На 90+3-й минуте встречи Квасница забил 3-й мяч и вырвал победу для «сине-желтых».

На 90+7 у англичан был супершанс спасти поединок. После навеса со штрафного последовал удар головой в правый нижний угол ворот. Голкипер украинской команды Руслан Нещерет сделал суперсейв и не позволил соперникам сравнять счет.

После завершения встречи статистический портал SofaScore выставил оценки игрокам. Лучшим был признан полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт, который отметился ассистом на Чарли Крессуэлла. Его оценка – 8.1 баллов.

Чарли получил 7.2 баллов, а автор еще одного забитого мяча в составе англичан Нони Мадуэке – 7.7.

Лучшими среди украинцев стали Олег Очеретько и Илья Квасница – 7.4 баллов. У Волошина – 7.0.

Интересно, что кипер Украины Руслан Нещерет получил оценку выше, чем вратарь «трех львов» Джеймс Траффорд. У Руслана 6.4, а у Джеймса – 5.3. Траффорд - худший игрок встречи.

Оценки SofaScore за матч Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2