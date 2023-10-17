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17 октября 2023, 00:03 | Обновлено 17 октября 2023, 00:15
345
1

Опередил Холанда. Роналду забил 40-й гол в 2023 году

Португалец оформил дубль в матче своей сборной

17 октября 2023, 00:03 | Обновлено 17 октября 2023, 00:15
345
1
Опередил Холанда. Роналду забил 40-й гол в 2023 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

16 октября сборная Португалии в матче отбора на Евро-2024 встречалась с командой Боснии и Герцеговина и добилась победы со счетом 5:0.

38-летний форвард клуб «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал автором дубля

Теперь на счету у Роналду 40 голов за клуб и сборную в этом 2023 году. Криштиану на один гол опередил норвежского нападающего английского клуба «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, который забил 39 голов.

У форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе 35 голов в нынешнем году.

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Криштиану Роналду Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе сборная Португалии по футболу
Источник Opta
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Сергей Шец
Нормально дедушка Рон с малолетками тягается!)Красавчик)
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