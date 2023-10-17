Опередил Холанда. Роналду забил 40-й гол в 2023 году
Португалец оформил дубль в матче своей сборной
16 октября сборная Португалии в матче отбора на Евро-2024 встречалась с командой Боснии и Герцеговина и добилась победы со счетом 5:0.
38-летний форвард клуб «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал автором дубля
Теперь на счету у Роналду 40 голов за клуб и сборную в этом 2023 году. Криштиану на один гол опередил норвежского нападающего английского клуба «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, который забил 39 голов.
У форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе 35 голов в нынешнем году.
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