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Молодежные турниры
17 октября 2023, 05:12 | Обновлено 17 октября 2023, 05:13
217
0

ФОТО. Как это было. Украина U-21 в триллере вырвала победу у англичан

Илья Квасница забил победный гол для украинской молодежки на 90+4 минуте

17 октября 2023, 05:12 | Обновлено 17 октября 2023, 05:13
217
0
ФОТО. Как это было. Украина U-21 в триллере вырвала победу у англичан
Getty Images/Global Images Ukraine

16 октября в 19:30 молодежная сборная Украины U-21 выиграла матч отбора к Евро-2025 U-21 у команды Англии U-21 (3:2). Встреча прошла в словацком городе Кошице.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы Назара Волошина и Олега Очеретько обеспечили преимущество Украине U-21 после первого тайма (2:0). Но во втором англичане ответили дважды (2:2).

Украинская молодежка забила победный гол на 90+4 минуте. Илья Квасница принес победу сине-желтым (3:2). Украина лидирует в группе, набрав 9 очков после 3 матчей. Англия оставалась с 6 очками.

Квалификация Евро-2025 U-21

Кошице (Словакия), 16 октября

Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2

Голы: Назар Волошин, 31, Олег Очеретько, 43, Илья Квасница, 90+3 – Нонни Мадуэке, 67, Чарли Крессуэлл, 89.

Фотогалерея матча

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Источник Sport.ua
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