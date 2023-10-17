ФОТО. Как это было. Украина U-21 в триллере вырвала победу у англичан
Илья Квасница забил победный гол для украинской молодежки на 90+4 минуте
16 октября в 19:30 молодежная сборная Украины U-21 выиграла матч отбора к Евро-2025 U-21 у команды Англии U-21 (3:2). Встреча прошла в словацком городе Кошице.
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Голы Назара Волошина и Олега Очеретько обеспечили преимущество Украине U-21 после первого тайма (2:0). Но во втором англичане ответили дважды (2:2).
Украинская молодежка забила победный гол на 90+4 минуте. Илья Квасница принес победу сине-желтым (3:2). Украина лидирует в группе, набрав 9 очков после 3 матчей. Англия оставалась с 6 очками.
Квалификация Евро-2025 U-21
Кошице (Словакия), 16 октября
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2
Голы: Назар Волошин, 31, Олег Очеретько, 43, Илья Квасница, 90+3 – Нонни Мадуэке, 67, Чарли Крессуэлл, 89.
Фотогалерея матча
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