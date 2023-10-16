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  4. Юрий ВИРТ: «Со Срной Шахтер прибавит в агрессии»
Украина. Премьер лига
16 октября 2023, 22:57 |
931
2

Юрий ВИРТ: «Со Срной Шахтер прибавит в агрессии»

Экс-голкипер «Шахтера» – о тренерской рокировке во главе «горняков»

16 октября 2023, 22:57 |
931
2
Юрий ВИРТ: «Со Срной Шахтер прибавит в агрессии»
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

16 октября в отставку был отправлен рулевой «Шахтера» Патрик ван Леувен. Исполняющим обязанности главного тренера стал легендарный капитан «горняков» Дарио Срна.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший вратарь «Шахтера» Юрий Вирт прокомментировал изменения на тренерском мостике «горняков»:

– Думаю, что вопрос об увольнении Патрика ван Леувена был принят уже достаточно давно. Сегодня его просто обнародовали. Будем откровенны: при нидерландском специалисте «Шахтер» стал другим. И в худшую сторону. Исчезла жажда борьбы у футболистов, появилась неуверенность в своих силах. Хотя «Шахтер» оставался конкурентоспособным даже в Лиге чемпионов. Чего стоит второй тайм в его исполнении в последнем противостоянии с «Антверпеном», однако такие вспышки в действиях дончан случались редко.

– И все же, почему у Патрика ван Леувена, которого никак не назовешь случайным человеком в структуре «Шахтера», не сложилось?
– Видимо, ему так и не удалось найти общий язык с новыми подопечными. А микроклимат в команде всегда был очень важен для «Шахтера».

– По вашему мнению, почему выбор был остановлен именно на Дарио Срне?
– Нужен был человек досконально знакомый с внутренней жизнью «Шахтера». Согласитесь, на эту роль как нельзя лучше подходит именно легендарный капитан дончан Дарио Срна.

– У руля «Шахтера» хорват надолго?
– Я не оракул, поэтому давайте без конкретики. Знаю Дарио много лет, это – настоящий профессионал и хочу только пожелать ему победных матчей. Может это и станет залогом его тренерской работы на постоянной основе.

– Но ведь у Срны нет опыта, что он может дать «горнякам»?
– А Дарио и не нужно что-то кардинально менять. В «Шахтере» -– квалифицированные исполнители. Разве что пригласит нескольких новых ассистентов. Убежден, что и в тактическом плане «горняки» будут придерживаться тех же схем. Подход Срны будет ощущаться, прежде всего, в мотивации игроков, в том, что они прибавят в агрессии. Лучшей станет игровая дисциплина.

– С появлением Срны у руля шансы «Шахтера» на очередное чемпионство возрастут?
– Безусловно. На мой взгляд, все решится в соперничестве «Шахтера» с еще одним грандом украинского футбола – «Динамо».

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Дарио Срна Юрий Вирт Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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BATI-GOOOOOL
Зі Срною Шахтар ще більше (тут знову призвише Срна але в іншій інтерпретації)
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Cruyff
Скоріше з симуляціями. 
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