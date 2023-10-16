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16 октября 2023, 23:37 | Обновлено 16 октября 2023, 23:44
223
0

ОЧЕРЕТЬКО: «Хорошо попал. Мы эти стандарты тренировали перед игрой»

Хавбек сборной Украины U-21 отметился красивым голов в ворота Англии U-21

16 октября 2023, 23:37 | Обновлено 16 октября 2023, 23:44
223
0
ОЧЕРЕТЬКО: «Хорошо попал. Мы эти стандарты тренировали перед игрой»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины U-21 Олег Очеретько прокомментировал драматическую победу над Англией U-21 (3:2) в матче квалификации Евро-2025 U-21:

«Приятно выигрывать каждый матч. Не думаю, что с Англией вышел фейерверк. Конечно, они хорошо играют в атаке, быстро контролируют мяч. Это пример для нас. Мы несколько потренировались в обороне, но воспоминания будут великолепны.

Гол со штрафного? Мы тренировали эти стандарты перед игрой. Крутили в ворота и просто подавали. Я увидел, что ребята близко стоят около вратаря и решил пробить. Так получилось, что хорошо попал.

Победный гол в компенсированное время? Да, верил, что можем вырвать победу. Мы слаженно играли в обороне, качественно выбегали в контратаки, когда у нас были моменты. Они нагнетали игру, действовали через фланги, начали играть длинными передачами, диагоналями. Это нам создало некоторые проблемы, но мы с ними справились.

6 очков в октябрьских матчах? Прекрасные впечатления. Настраивались только на победу. Когда ехали с ребятами, то договорились, что только победы, никакой ничьей».

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сборная Украины по футболу U-21 Украина - Англия сборная Англии по футболу U-21 Олег Очеретько Евро-2025 U-21
Источник Суспильне Спорт
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