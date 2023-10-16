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Чемпионат Европы
16 октября 2023, 20:56 | Обновлено 16 октября 2023, 20:58
85
0

Тренер сборной Мальты: «Нам стоит адаптироваться к новой сборной Украины»

Микеле Марколини – о предстоящей игре с Украиной

16 октября 2023, 20:56 | Обновлено 16 октября 2023, 20:58
85
0
Тренер сборной Мальты: «Нам стоит адаптироваться к новой сборной Украины»
Twitter. Микеле Марколини

Главный тренер сборной Мальты Микеле Марколини накануне матча отбора на Евро-2024 Мальта - Украина поделился своими ожиданиями.

«За исключением последнего матча, против Северной Македонии, сборная Украины использовала одну и ту же схему. Это свидетельствует о том, что соперник имеет четко определенный стиль игры, с которым нашей команде придется бороться.

Сейчас ситуация иная, чем перед нашей предыдущей встречей. Тогда у Украины только появился новый тренер, который не имел много времени на реализацию своих мыслей.

Я ожидаю другую игру. Нам стоит адаптироваться к новой сборной Украины. Мы понимаем, что соперник бьется с Италией за второе место в группе. Это добавляет нашей встрече важности, поскольку ее результат будет иметь непосредственное влияние на турнирную таблицу», – заявил Марколини.

Напомним, игра Мальта - Украина состоится 17 октября, начало - в 21:45 по киевскому времени.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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