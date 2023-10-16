Тренер сборной Мальты: «Нам стоит адаптироваться к новой сборной Украины»

Главный тренер сборной Мальты Микеле Марколини накануне матча отбора на Евро-2024 Мальта - Украина поделился своими ожиданиями.

«За исключением последнего матча, против Северной Македонии, сборная Украины использовала одну и ту же схему. Это свидетельствует о том, что соперник имеет четко определенный стиль игры, с которым нашей команде придется бороться.

Сейчас ситуация иная, чем перед нашей предыдущей встречей. Тогда у Украины только появился новый тренер, который не имел много времени на реализацию своих мыслей.

Я ожидаю другую игру. Нам стоит адаптироваться к новой сборной Украины. Мы понимаем, что соперник бьется с Италией за второе место в группе. Это добавляет нашей встрече важности, поскольку ее результат будет иметь непосредственное влияние на турнирную таблицу», – заявил Марколини.

Напомним, игра Мальта - Украина состоится 17 октября, начало - в 21:45 по киевскому времени.