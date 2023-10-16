Он очень устал. Отец сбежавшего Роспутько рассказал, где находится сын

Игрок юношеской команды «Шахтер» U-19 Александр Роспутько сбежал из команды после выездного матча Юношеской лиги УЕФА против бельгийского «Антверпена». Футболист таинственно исчез из аэропорта и не сел на обратный рейс команды.

Отец футболиста Юрий Роспутько в интервью СМИ рф рассказал, где сейчас находится его сын, а также раскрыл детали побега в россию и ситуации с гражданством. Также отец игрока сообщил, что будет с дальнейшей карьерой бывшего футболиста юношеской сборной Украины:

«Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из «Шахтера». Я могу сказать, что в россии ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища – неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке. Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим».

Футболист вместе с семьей сбежал в россию через Турцию. Александр Роспутько исчез в аэропорту Антверпена перед посадкой команды на самолет. Он прошёл регистрацию на рейс до Варшавы, сдал багаж, после чего пропал. Ему никто не мог дозвониться, так как он отключил телефон и удалился из всех соцсетей. Одной из причин побега называют политические разногласия.