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  4. Он очень устал. Отец сбежавшего Роспутько рассказал, где находится сын
Молодежные турниры
16 октября 2023, 22:27 | Обновлено 16 октября 2023, 22:39
4219
12

Он очень устал. Отец сбежавшего Роспутько рассказал, где находится сын

Сбежав из «Шахтера», игрок собирается подать документы на российский паспорт

16 октября 2023, 22:27 | Обновлено 16 октября 2023, 22:39
4219
12
Он очень устал. Отец сбежавшего Роспутько рассказал, где находится сын
ФК Шахтер. Александр Роспутько

Игрок юношеской команды «Шахтер» U-19 Александр Роспутько сбежал из команды после выездного матча Юношеской лиги УЕФА против бельгийского «Антверпена». Футболист таинственно исчез из аэропорта и не сел на обратный рейс команды.

Отец футболиста Юрий Роспутько в интервью СМИ рф рассказал, где сейчас находится его сын, а также раскрыл детали побега в россию и ситуации с гражданством. Также отец игрока сообщил, что будет с дальнейшей карьерой бывшего футболиста юношеской сборной Украины:

«Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из «Шахтера». Я могу сказать, что в россии ему точно будет безопасней.

Информация о прошении политического убежища – неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке.

Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим».

Футболист вместе с семьей сбежал в россию через Турцию. Александр Роспутько исчез в аэропорту Антверпена перед посадкой команды на самолет. Он прошёл регистрацию на рейс до Варшавы, сдал багаж, после чего пропал. Ему никто не мог дозвониться, так как он отключил телефон и удалился из всех соцсетей. Одной из причин побега называют политические разногласия.

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Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА Александр Роспутько Антверпен - Шахтер смена гражданства скандал
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Макс Максов
Довбень!
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+8
Tka4enko_855
Нащо це лайно тут?
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+6
NikoKam1969
Невже більше новин нема у спорті , щоб писати про тих довбнів-сєпарів ?
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+6
PUMA
Информация о прошении политического убежища – неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке. Рос паспорт и на фронт!!!!! Для безопасности 
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+5
PUMA
Спорт ЮА молодцы.Давайте и дальше пиарить какого ноунейма и его ватную семейку.Ведь у нас же нету о чём больше говорить 
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+4
Sergiy1977
Аха ха ха, дебіл не зрозумів що більше не зможе грати в Європі, тільки з мавпами
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Кінґ Українською
Якщо чесно,то я спочатку злився,а потім заспокоївся:най радше так,аніж,як інші гниди сидіти в Україні та наводити ракети.Краще б  усі любителі російського світу туди повиїздили б і поздихали б також там.
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0
EGOS
журналізди шпрота - ви тупі вйо..ища...коли ви вже усвідомите, - що не клікбейт, а якісний контент цінний для аудиторії...не витримав уже...лише клінічні ідійоти будуть постити 100500 новин про нікчемного нікому не потрібного ноунейма, який втік на болото (коли навіть узькі звідти дають драла...) єдині, кого це має цікавити - це кроти...і то вони радіють, думаю, якщо є там хоч крапля українськості і здорового глузду...
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0
Микола Захарченко
Він вибрав свій шлях , або за нього вибрали ... 
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0
Gargantua
мой прогноз, что будет ждать лета и окончания контракта. до того времени будет без клуба.
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0
CheMP
отец - молодец
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-6
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