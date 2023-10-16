Маккаби Хайфа обратился в УЕФА с просьбой о переносе матча с Вильярреалом

Клуб «Маккаби» из Хайфы обратился в УЕФА с просьбой перенести выездной поединок 3-го тура группового турнира Лиги Европы против «Вильярреала».

«Молотки» заявили, что в той ситуации, в которой сейчас находится Израиль, «невозможно сосредоточиться на футболе».

Матч «Вильярреал» – «Маккаби» Хайфа намечен на 26 октября. Кроме этого, команды должны будут встретиться в 4-м туре 11 ноября на поле израильского клуба.

Напомним, ранее стало известно, что израильский клуб «Маккаби» из Тель-Авива обратился в УЕФА с официальным заявлением по поводу переноса игры 3-го тура Лиги конференций против луганской «Зари».