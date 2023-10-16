Матч Зари против Маккаби Тель-Авив может быть перенесен

Израильский футбольный клуб «Маккаби Тель-Авив» обратился в УЕФА с официальным заявлением по поводу переноса игры 3-го тура Лиги конференций против луганской «Зари».

«Маккаби Тель-Авив» должен принимать украинский клуб на своем поле 26 октября в 19:45 по киевскому времени. В настоящее время неизвестно, на какую дату может быть перенесена игра.

Как сообщалось ранее, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, которое контролирует Сектор Газа, атаковало Израиль, прибегшего к ответным действиям.

Главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов предложил «Маккаби» сыграть в Люблине.