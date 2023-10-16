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Лига конференций
16 октября 2023, 12:51 |
575
2

Матч Зари против Маккаби Тель-Авив может быть перенесен

Израильский клуб с такой просьбой обратился в УЕФА

16 октября 2023, 12:51 |
575
2
Матч Зари против Маккаби Тель-Авив может быть перенесен
Instagram Маккаби Тель-Авив.

Израильский футбольный клуб «Маккаби Тель-Авив» обратился в УЕФА с официальным заявлением по поводу переноса игры 3-го тура Лиги конференций против луганской «Зари».

«Маккаби Тель-Авив» должен принимать украинский клуб на своем поле 26 октября в 19:45 по киевскому времени. В настоящее время неизвестно, на какую дату может быть перенесена игра.

Как сообщалось ранее, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, которое контролирует Сектор Газа, атаковало Израиль, прибегшего к ответным действиям.

Главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов предложил «Маккаби» сыграть в Люблине.

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Маккаби Тель-Авив Валерий Кривенцов Лига конференций
Источник Instagram
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MrStepanovM .
Перенос можливий...із Ізраіля...
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Владислав Антонов
Не бачу сенсу з цих переносів. Доведеться Ізраїлю знімати збірну з відбору на Євро і клуби з єврокубків. Там зараз не до футболу, та і календар ігор доведеться ламати. Тому тут технічна перемога для Зорі.
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