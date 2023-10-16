Бражко и Ярмолюк – в основе Украины U-21 на матч с Англией

Сегодня, 16 октября молодежная сборная Украины U-21 в матче отбора на Евро-2025 в словацком Кошице сыграет с ровесниками из Англии. Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Стали известны составы команд на матч:

Украина U-21: Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Вивчаренко, Ярмолюк, Бражко, Очеретько, Брагару, Волошин, Вьюнник

Запас: Фесюн, Дидык, Кучерявый, Квасница, Смоляков, Яцык, Гуничев, Краснопер, Рубчинской

Англия U-21: Трэффорд, Брэнтуэйт, Хамфриз, Крессуэлл, Ливраменто, Байно-Гиттенс, МакАти, Хэкни, Льюис, Мадуэке, Эллиотт