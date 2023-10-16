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Молодежные турниры
16 октября 2023, 18:26 | Обновлено 16 октября 2023, 19:10
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0

Бражко и Ярмолюк – в основе Украины U-21 на матч с Англией

Стали известны составы команд

16 октября 2023, 18:26 | Обновлено 16 октября 2023, 19:10
1080
0
Бражко и Ярмолюк – в основе Украины U-21 на матч с Англией
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 16 октября молодежная сборная Украины U-21 в матче отбора на Евро-2025 в словацком Кошице сыграет с ровесниками из Англии. Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Стали известны составы команд на матч:

Украина U-21: Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Вивчаренко, Ярмолюк, Бражко, Очеретько, Брагару, Волошин, Вьюнник
Запас: Фесюн, Дидык, Кучерявый, Квасница, Смоляков, Яцык, Гуничев, Краснопер, Рубчинской

Англия U-21: Трэффорд, Брэнтуэйт, Хамфриз, Крессуэлл, Ливраменто, Байно-Гиттенс, МакАти, Хэкни, Льюис, Мадуэке, Эллиотт

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Источник УЕФА
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