Во вторник, 17 октября, на Национальном стадионе в Та-Кали состоится матч квалификации чемпионата Европы 2024 года между национальными командами Мальты и Украины.

Арбитр из Дании Мортен Крог даст стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире матч покажет видеосервис MEGOGO и региональные каналы «Суспільного».

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Сборная Украины, обыграв в субботу Северную Македонию, имеет в своем активе 10 очков после шести матчей. Столько же очков после пяти встреч у нашего главного конкурента в борьбе за второе место в группе – Италии. Таким образом, «сине-желтым» нужно обязательно обыгрывать записного аутсайдера группы С Мальту и надеяться, что «Скуадра адзурра» в этот же день потеряет очки в матче с Англией.

Мальта – Украина. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Мальта – Украина.