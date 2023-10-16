Конте назвал два клуба, в которых хотел бы поработать
Тренер готов возглавить «Наполи» или «Рому»
Известный итальянский тренер Антонио Конте признался, что хотел бы поработать в «Роме» или «Наполи»:
«Хотел ли бы я возглавить «Рому» или «Наполи»? Это два города, в которых мне бы хотелось жить, из-за той страсти, которая есть у местных фанатов. Надеюсь, однажды у меня будет возможность поработать там.
Почему не сейчас? Я не принимаю команды по ходу сезона, потому что в них есть ситуации, который были созданы до меня».
Ранее в СМИ уже сообщалось о переговорах Конте с «Наполи», но тренер эту информацию опроверг.
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