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  4. Конте назвал два клуба, в которых хотел бы поработать
Италия
16 октября 2023, 17:02 |
788
0

Конте назвал два клуба, в которых хотел бы поработать

Тренер готов возглавить «Наполи» или «Рому»

16 октября 2023, 17:02 |
788
0
Конте назвал два клуба, в которых хотел бы поработать
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Известный итальянский тренер Антонио Конте признался, что хотел бы поработать в «Роме» или «Наполи»:

«Хотел ли бы я возглавить «Рому» или «Наполи»? Это два города, в которых мне бы хотелось жить, из-за той страсти, которая есть у местных фанатов. Надеюсь, однажды у меня будет возможность поработать там.

Почему не сейчас? Я не принимаю команды по ходу сезона, потому что в них есть ситуации, который были созданы до меня».

Ранее в СМИ уже сообщалось о переговорах Конте с «Наполи», но тренер эту информацию опроверг.

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Источник Tuttosport
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