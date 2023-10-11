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  4. Конте опроверг слухи о переговорах с Наполи
Италия
11 октября 2023, 18:53 |
111
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Конте опроверг слухи о переговорах с Наполи

Тренер не планирует возвращаться к работе в ближайшее время

11 октября 2023, 18:53 |
111
0
Конте опроверг слухи о переговорах с Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Известный итальянский тренер Антонио Конте у себя в сториз в Инстаграме опроверг слухи о переговорах с «Наполи»:

«Я слышу безостановочные слухи, которые связывают меня с различными большими клубами, но я повторяю, что на данный момент у меня есть только желание отдыхать и наслаждаться временем со своей семьей», – написал Конте.

Последним на данный момент местом работы 54-летнего Антонио Конте был лондонской «Тоттенхэм», который он покинул в конце марта текущего года. В августе СМИ писали о его возможном возвращении в сборную Италии.

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Антонио Конте Наполи Instagram
Источник Instagram
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