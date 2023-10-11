Конте опроверг слухи о переговорах с Наполи
Тренер не планирует возвращаться к работе в ближайшее время
Известный итальянский тренер Антонио Конте у себя в сториз в Инстаграме опроверг слухи о переговорах с «Наполи»:
«Я слышу безостановочные слухи, которые связывают меня с различными большими клубами, но я повторяю, что на данный момент у меня есть только желание отдыхать и наслаждаться временем со своей семьей», – написал Конте.
Последним на данный момент местом работы 54-летнего Антонио Конте был лондонской «Тоттенхэм», который он покинул в конце марта текущего года. В августе СМИ писали о его возможном возвращении в сборную Италии.
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