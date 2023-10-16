Смогут ли забить сине-желтые? Котировки на матч Украина U-21 – Англия u-21
Поединок состоится 16 октября в 19:30 по Киеву
В понедельник, 16 октября, в Кошице на стадионе «Городской» состоится матч четвертого тура квалификации чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором сыграют Украина и Англия.
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Стартовый свисток португальского рефери Густаву Коррея прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Фаворитом встречи являются «три льва». Их победа расценивается в 1.39.
На ничья в противостоянии можно поставить с коэффициентом 5.10. Успех Украины расценивается в 8.70.
Интересно, что коэффициент на минимум один гол украинской сборной составляет 1.79.
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