Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Большая благодарность Юрию Вирту»

Главный тренер «Вереса» Сергей Лавриненко ответил на сравнения с бывшим руководителем команды Юрием Виртом.

– Как вам вообще работать в «Вересе» после Юрия Вирта? Вдохновленные сериалом болельщики постоянно сравнивают, критикуют.

– Прежде всего, Юрию Вирту большая благодарность, за эти годы он отдал «Вересу» много и смог оставить команду в УПЛ. Относительно сравнений и критики – каждый болельщик имеет право на собственную точку зрения. Быть умным и хорошим для всех – нереально. Конечно, под таким давлением работать непросто, ведь мы все читаем, видим, пропускаем сквозь себя. Возможно озвучу непопулярное мнение, но иногда не находим банальной логики в критике, она не конструктивная, а деструктивная. Дело же не в Вирте или Лавриненко, речь идет о поддержке клуба «Верес» (Ровно) в первую очередь. Мне не понятно, чтобы, например, в Англии человек всю жизнь болел за условный лондонский «Арсенал«, а после увольнения Арсена Венгера начал болеть за «Тоттенхэм». Или, чтобы на официальных страницах «Барселоны» написали, что следующие несколько матчей должны стать решающими для Хави после не слишком удачной серии результатов.

Мы же все – одна команда, работаем на одну цель. Мы все заинтересованы в том, чтобы «Верес» побеждал, развивался, чтобы на наших игроков был спрос, чтобы наши игровые футболки были желанным подарком для детей в Ровно. Давайте поддерживать друг друга, давайте помогать друг другу. Разве это сложно?

Напомним, «Верес» летом уволил Юрия Вирта, на место которого назначили Сергея Лавриненко. Это решение является очень непопулярным среди фанатов ровенского клуба.