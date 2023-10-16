Карло АНЧЕЛОТТИ: «Договоренность с Бразилией? Это слухи»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти опроверг слухи о получении должности менеджера сборной Бразилии:

«Договоренность со сборной Бразилии? Это все о слухах, связях... Сейчас я очень хорошо чувствую себя в мадридском «Реале». Мы отлично начали сезон и надеемся продолжить его на том же уровне».

«Реал» Мадрид действительно прекрасно начал кампанию 2023/24. В 11 матчах во всех турнирах «сливочные» одержали 10 побед, проиграв лишь 1 игру – мадридское дерби с «Атлетико» (1:3). «Реал» лидирует в Ла Лиге и своей группе Лиги чемпионов.