Испания16 октября 2023, 14:33 |
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Договоренность с Бразилией? Это слухи»
Главный тренер «Реала» опроверг слухи о получении должности менеджера сборной Бразилии
16 октября 2023, 14:33 |
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти опроверг слухи о получении должности менеджера сборной Бразилии:
«Договоренность со сборной Бразилии? Это все о слухах, связях... Сейчас я очень хорошо чувствую себя в мадридском «Реале». Мы отлично начали сезон и надеемся продолжить его на том же уровне».
«Реал» Мадрид действительно прекрасно начал кампанию 2023/24. В 11 матчах во всех турнирах «сливочные» одержали 10 побед, проиграв лишь 1 игру – мадридское дерби с «Атлетико» (1:3). «Реал» лидирует в Ла Лиге и своей группе Лиги чемпионов.
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