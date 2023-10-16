Солидная цифра. Лука Модрич провел 1000-й матч в карьере

38-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич принял участие во вчерашнем матче сборной Хорватии против команды Уэльса (1:2) в отборе на Евро-2024.

Этот матч для Модрича стал 1000-м в профессиональной карьере. Лука Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Хорватский полузащитник является пятикратным победителем Лиги чемпионов УЕФА, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира, обладателем «Золотого мяча».

В прошлом сезоне Модрич провел 51 матч за «Реал» во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее стало известно, что аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси, а также совладелец клуба Дэвид Бекхэм хотят, чтобы Модрич перешел в их клуб в зимнее трансферное окно.