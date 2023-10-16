Даниил Скорко пропустит матч против сборной Англии U-21

21-летний защитник «Александрии» и молодежной сборной Украины U-21 Даниил Скорко пропустит матч против сборной Англии.

«После последнего тура была мышечная проблема. Не мог поучаствовать в игре и только вчера начал тренировки. К сожалению, не смогу сыграть против Англии. Надеюсь, что в следующих матчах смогу помочь команде. Сборная очень хорошо сыграла, получил фантастическое удовольствие», – сказал Скорко.

Матч между молодежными сборными Украины и Англии состоится сегодня, 16 октября в словацком Кошице. Обе команды сыграли по два матча в отборе на Евро-2025 и набрали по шесть очков каждая.

Украинская молодежка 12 октября разгромила сверстников из Люксембурга.