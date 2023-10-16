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  4. Даниил Скорко пропустит матч против сборной Англии U-21
Чемпионат Европы
16 октября 2023, 14:01 |
173
0

Даниил Скорко пропустит матч против сборной Англии U-21

У защитника мышечная проблема

16 октября 2023, 14:01 |
173
0
Даниил Скорко пропустит матч против сборной Англии U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Данило Скорко

21-летний защитник «Александрии» и молодежной сборной Украины U-21 Даниил Скорко пропустит матч против сборной Англии.

«После последнего тура была мышечная проблема. Не мог поучаствовать в игре и только вчера начал тренировки. К сожалению, не смогу сыграть против Англии. Надеюсь, что в следующих матчах смогу помочь команде. Сборная очень хорошо сыграла, получил фантастическое удовольствие», – сказал Скорко.

Матч между молодежными сборными Украины и Англии состоится сегодня, 16 октября в словацком Кошице. Обе команды сыграли по два матча в отборе на Евро-2025 и набрали по шесть очков каждая.

Украинская молодежка 12 октября разгромила сверстников из Люксембурга.

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Даниил Скорко сборная Украины по футболу U-21 Украина - Англия сборная Англии по футболу U-21 Евро-2025 U-21 травма
Источник Суспильне Спорт
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