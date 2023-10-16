АНДРИЕВСКИЙ: «Не ожидал, что Караваев будет бить с такого расстояния»
Полузащитник прокомментировал гол партнера по «Динамо»
Полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский прокомментировал гол, который забил его партнер по команде Александр Караваев за сборную Украины в матче отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (2:0).
– Ждал ли ты, что Караваев будет бить с такого расстояния?
– Конечно, не ожидал. Не знаю, когда я увидел, что он бьет, подумал: «Что ты делаешь?!». А потом… честно говоря, он сделал шедевр – просто красавчик! Я кричал от радости в комнате, когда он забил.
– Будешь ли теперь говорить, что из центра поля забивали только ты, Бекхэм и Караваев?
– Ну, Саша не совсем с центра поля забил. Но хорошо, будем считать, что с центра.
– Когда Караваев забьет следующий гол? Или после такого красавца можно завершать?
– Да нет, куда завершать, наоборот, азарт должен вырасти. Ему только 31, поэтому только вперед, есть еще куда двигаться и играть. За «Динамо» пусть забивает побольше тоже.
– Какие вообще впечатления от матча сборной Украины?
– Было трудно. Но самое главное, что победили.
– Чего ждешь от сборной перед матчем против Мальты?
– Думаю, победим. Против Мальты, думаю, будем выглядеть гораздо увереннее, чем против македонцев. И это поможет нам в матче с Италией. Верю, что победим в обоих играх.
Следующий матч украинская сборная сыграет против Мальты, матч состоится 17 октября в 21:45.
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