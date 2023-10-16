Владимир БРАЖКО: «Англия хорошая команда, но тоже с проблемами»

Полузащитник киевского «Динамо» и молодежной сборной Украины (U-21) Владимир Бражко поделился ожиданиями от игры против сборной Англии.

«Разгром Сербии в матче с Англией? Не помню. Говорили в автобусе, что было 6:1, приехали в гостиницу – стало 9:1. Сказал, может быть, они забили им все мячи, а нам не забьют.

Посмотрели теорию о сборной Англии. Хорошая команда, но тоже с проблемами. Многие прессингуют и бывает, когда не готовы к прессингу, они идут несинхронно, оставляют за спиной много пространства. Это можно использовать в матче», – сказал Бражко.

Матч между молодежными сборными Украины и Англии состоится сегодня, 16 октября в словацком Кошице. Обе команды сыграли по два матча в отборе на Евро-2025 и набрали по шесть очков каждая.

Украинская молодежка 12 октября разгромила сверстников из Люксембурга.