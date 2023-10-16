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  4. Андрей СТОЛЯРЧУК: «Счет матча с Шахтером вообще не по игре»
Украина. Премьер лига
16 октября 2023, 11:13 | Обновлено 16 октября 2023, 11:38
390
0

Андрей СТОЛЯРЧУК: «Счет матча с Шахтером вообще не по игре»

Полузащитник «Руха» прокомментировал поражение против «Шахтера»

16 октября 2023, 11:13 | Обновлено 16 октября 2023, 11:38
390
0
Андрей СТОЛЯРЧУК: «Счет матча с Шахтером вообще не по игре»
ФК Рух. Андрей Столярчук

Полузащитник «Руха» Андрей Столярчук прокомментировал поражение в товарищеском матче против «Шахтера» (0:2):

«Это была хорошая игра против непростого соперника. Таким командам, как «Шахтер», всегда интересно противостоять, потому что они и сами играют в футбол, и дают играть оппоненту. Сегодня мы продемонстрировали быстрый и комбинационный футбол, поэтому жаль и неприятно, что счет вообще не по игре. Нас подвела реализация и в некоторых моментах не хватило концентрации в обороне.

Задачей «Руха» на этот матч было играть в своем привычном стиле и демонстрировать на поле то, что мы отрабатываем на тренировках – прессинг, быстрый переход из обороны в атаку, контратаки и нашу комбинационную игру. Нам многое удалось в матче против «Шахтера» и результат матча не отражает то, что было на поле.

Сегодня не сыграли некоторые наши футболисты, которые представляют национальные сборные. Мы смотрим их матчи и болеем за них. Сейчас команда продолжает готовиться к УПЛ и наша следующая игра – против «Вереса». Подготовка будет проходить в обычном режиме, как и к другим соперникам. Мы настраиваемся на этот матч и будем заряжены на положительный для нас результат».

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Источник ФК Рух Львов
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