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Чемпионат Европы
16 октября 2023, 11:07 | Обновлено 16 октября 2023, 11:40
94
0

КВАСНИЦА: «Нет переживания. Нужно выходить и делать свое дело»

Украинский нападающий поделился ожиданиями о матче с Англией

16 октября 2023, 11:07 | Обновлено 16 октября 2023, 11:40
94
0
КВАСНИЦА: «Нет переживания. Нужно выходить и делать свое дело»
ФК Рух. Илья Квасница

Нападающий львовского «Руха» и молодежной сборной Украины (U-21) Илья Квасница рассказал о забитом мяче в последнем матче с Люксембургом U-21 и поделился ожиданиями от игры против сборной Англии.

– О забитом голе Люксембурга:

– Была передача от ворот, Руслан Нещерет выбивал, а Егор Гуничев продолжил головой. И вышло так, что я выскочил лицом к лицу с вратарем, был острый угол. Решил ударить, но уже потому, что был нацелен на ворота, не увидел, что поле заканчивается, и перелетел через билборд. От удара спина болела. А так – нормально. Ощущение от гола? Невероятные. Приятно забивать свой первый гол.

– О матче против Англии:

– Очень хороший соперник. Один из самых лучших, наверное, в Европе. Сложно будет играть, но мы сделаем все возможное, чтобы взять три очка. Мандраж? Нет переживания. Нужно выходить и делать свое дело как можно лучше.

Матч между молодежными сборными Украины и Англии состоится сегодня, 16 октября в словацком Кошице. Обе команды сыграли по два матча в отборе на Евро-2025 и набрали по шесть очков каждая.

Украинская молодежка 12 октября разгромила сверстников из Люксембурга.

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Источник Суспильне Спорт
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