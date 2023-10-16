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Чемпионат Европы
16 октября 2023, 10:30 | Обновлено 16 октября 2023, 11:42
127
0

МЕЛЬГОСА: «Как коллектив, мы должны держать баланс и структуру»

Наставник молодежной сборной Украины – о матче с англичанами

16 октября 2023, 10:30 | Обновлено 16 октября 2023, 11:42
127
0
МЕЛЬГОСА: «Как коллектив, мы должны держать баланс и структуру»
ФК Динамо Киев. Унаи Мельгоса

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Унаи Мельгоса рассказал о подготовке команды накануне отборочного матча Евро-2025 против сборной Англии.

– О тактической подготовке Украины:

– Игроки должны быть на тех позициях, на тех ролях, где должны быть на поле. Самое главное для нас – быть лучшей версией. Как коллектив, мы должны держать баланс и структуру. Игроки принимают все наставления, которые мы даем. Но они не роботы, думают о наших наставлениях и принимают решения на поле. Мы этому очень рады.

– О психологической подготовке команды:

Увидим, готовы ли мы психологически к игре против Англии. Но речь не только об игроках. Тренеры тоже. Это обо всех нас – быть готовым к таким матчам. Это хорошо для нас – иметь такой опыт.

– О влиянии Сергея Реброва на молодежную сборную:

– У нас были разные разговоры с Ребровым. Этот проект стартует от национальной команды, его личности. Мы стараемся следовать инструкциям, которые он дает нам, и его советам. Контактируем, потому что некоторые игроки молодежной команды могут мгновенно перейти в национальную. Поэтому нужно быть готовым выполнять те требования, которые есть у главного тренера.

Матч между молодежными сборными Украины и Англии состоится сегодня, 16 октября в словацком Кошице. Обе команды сыграли по два матча в отборе на Евро-2025 и набрали по шесть очков каждая.

Украинская молодежка 12 октября разгромила сверстников из Люксембурга.

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Источник Суспильне Спорт
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