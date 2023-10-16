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WTA
16 октября 2023, 08:40 | Обновлено 16 октября 2023, 08:43
168
0

Рейтинг WTA. Цуренко поднялась на 9 позиций, новый рекорд Стародубцевой

Элина Свитолина осталась на 25-й строчке

16 октября 2023, 08:40 | Обновлено 16 октября 2023, 08:43
168
0
Рейтинг WTA. Цуренко поднялась на 9 позиций, новый рекорд Стародубцевой
ITF. Юлия Стародубцева

На прошлой неделе женщины сыграли турниры WTA 500 в Чжэнчжоу и WTA 250 в Гонконге и в Сеуле.

На самых крупных соревнованиях победила китаянка Чжэн Циньвень, она обновила личное достижение в рейтинге – 19 место. Финалистка Барбора Крейчикова поднялась на 5 строчек (13).

Победительница соревнований в Гонконге Лейла Фернандес вернулась в топ-50 (43). Чемпионка Сеула Джессика Пегула осталась четвертой.

Изменений в первой десятке не случилось.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась на 25-й строчке, Ангелина Калинина поднялась на одну позицию, Леся Цуренко – на 9. Немного потеряли Марта Костюк, Катерина Байндл, Даяна Ястремская, Дарья Снигур и Катарина Завацкая. Солидно добавила Юлия Стародубцева, также спрогрессировала Катерина Володько.

Украинки в рейтинге WTA

Стародубцева неплохо поднялась и в парном рейтинге, она уже во второй сотне. Людмила Киченок и Марта Костюк остались на своих местах, Калинина и Володько немного потеряли.

Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA

Если взглянуть на результаты текущего года, то сразу три украинки находятся в тридцатке лучших, что не может не радовать. Там может оказаться и Марта Костюк. Также в сотне у нас еще есть Даяна Ястремская и Катерина Байндл.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Джессика Пегула Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева WTA Чжэнчжоу WTA Гонконг WTA Сеул
Источник Sport.ua
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