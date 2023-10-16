Рейтинг WTA. Цуренко поднялась на 9 позиций, новый рекорд Стародубцевой

На прошлой неделе женщины сыграли турниры WTA 500 в Чжэнчжоу и WTA 250 в Гонконге и в Сеуле.

На самых крупных соревнованиях победила китаянка Чжэн Циньвень, она обновила личное достижение в рейтинге – 19 место. Финалистка Барбора Крейчикова поднялась на 5 строчек (13).

Победительница соревнований в Гонконге Лейла Фернандес вернулась в топ-50 (43). Чемпионка Сеула Джессика Пегула осталась четвертой.

Изменений в первой десятке не случилось.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась на 25-й строчке, Ангелина Калинина поднялась на одну позицию, Леся Цуренко – на 9. Немного потеряли Марта Костюк, Катерина Байндл, Даяна Ястремская, Дарья Снигур и Катарина Завацкая. Солидно добавила Юлия Стародубцева, также спрогрессировала Катерина Володько.

Украинки в рейтинге WTA

Стародубцева неплохо поднялась и в парном рейтинге, она уже во второй сотне. Людмила Киченок и Марта Костюк остались на своих местах, Калинина и Володько немного потеряли.

Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA

Если взглянуть на результаты текущего года, то сразу три украинки находятся в тридцатке лучших, что не может не радовать. Там может оказаться и Марта Костюк. Также в сотне у нас еще есть Даяна Ястремская и Катерина Байндл.

Украинки в Чемпионской гонке WTA