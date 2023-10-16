Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ассоциация тенниса Израиля подала жалобу на Жабер, поддержавшую Палестину
WTA
16 октября 2023, 07:49 | Обновлено 16 октября 2023, 07:57
347
0

Ассоциация тенниса Израиля подала жалобу на Жабер, поддержавшую Палестину

В Израиле ждут ответа от WTA

16 октября 2023, 07:49 | Обновлено 16 октября 2023, 07:57
347
0
Ассоциация тенниса Израиля подала жалобу на Жабер, поддержавшую Палестину
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Израильская теннисная ассоциация обратилась к WTA через ITF и пожаловалась на пост тунисской теннисистки Онс Жабер, которая поддержала Палестину.

Председатель теннисной ассоциации Израиля Ави Перец заявил: «Эта теннисистка поощряет, агитирует и поддерживает убийственную террористическую организацию и нацистов. Мы рады, что она в меньшинстве по сравнению с здравомыслящими спортсменами во всем мире. Укрепляем силы безопасности и спасателей, доверяем им выполнить свою работу и молимся, чтобы они вернулись благополучно».

Сообщается, что Израильская теннисная ассоциация и ITF теперь ожидают, какие меры WTA примет против Онс Жабер.

По теме:
БЕНЗЕМА: Молимся за жителей Газы, которые стали жертвами этих бомбардировок
Матчи 9-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
Онс Жабер WTA ITF Израиль Палестина
Источник Facebook
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОНОМАРЕВ: «Рух мог забить 6-7 голов Шахтеру в первом тайме»
Футбол | 16 октября 2023, 01:20 1
ПОНОМАРЕВ: «Рух мог забить 6-7 голов Шахтеру в первом тайме»
ПОНОМАРЕВ: «Рух мог забить 6-7 голов Шахтеру в первом тайме»

Тренер львовян доволен игрой своей команды

Андрей ТЛУМАК: «Вратарь македонцев купился на хитрость Караваева»
Футбол | 15 октября 2023, 12:58 2
Андрей ТЛУМАК: «Вратарь македонцев купился на хитрость Караваева»
Андрей ТЛУМАК: «Вратарь македонцев купился на хитрость Караваева»

Известный в прошлом вратарь – о матче с Северной Македонией

Как Цуренко и Калинина в Китае играли, титул Хуркача, успехи Колб и StarЮли
Теннис | 16.10.2023, 06:00
Как Цуренко и Калинина в Китае играли, титул Хуркача, успехи Колб и StarЮли
Как Цуренко и Калинина в Китае играли, титул Хуркача, успехи Колб и StarЮли
Мампасси заявил, что его бабушка живет в Донецке. Но не осудил оккупантов
Футбол | 15.10.2023, 18:35
Мампасси заявил, что его бабушка живет в Донецке. Но не осудил оккупантов
Мампасси заявил, что его бабушка живет в Донецке. Но не осудил оккупантов
Мальчик на распутье. История очередного предательства в Шахтере
Футбол | 15.10.2023, 14:38
Мальчик на распутье. История очередного предательства в Шахтере
Мальчик на распутье. История очередного предательства в Шахтере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
14.10.2023, 19:01 46
Футбол
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
14.10.2023, 22:27 9
Футбол
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
14.10.2023, 17:57 143
Футбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: «Караваев, куда ты бьешь?»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: «Караваев, куда ты бьешь?»
15.10.2023, 21:16 7
Футбол
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
14.10.2023, 18:10 2
Футбол
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
15.10.2023, 01:43 1
Бокс
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
14.10.2023, 19:27 94
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем