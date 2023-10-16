Ассоциация тенниса Израиля подала жалобу на Жабер, поддержавшую Палестину

Израильская теннисная ассоциация обратилась к WTA через ITF и пожаловалась на пост тунисской теннисистки Онс Жабер, которая поддержала Палестину.

Председатель теннисной ассоциации Израиля Ави Перец заявил: «Эта теннисистка поощряет, агитирует и поддерживает убийственную террористическую организацию и нацистов. Мы рады, что она в меньшинстве по сравнению с здравомыслящими спортсменами во всем мире. Укрепляем силы безопасности и спасателей, доверяем им выполнить свою работу и молимся, чтобы они вернулись благополучно».

Сообщается, что Израильская теннисная ассоциация и ITF теперь ожидают, какие меры WTA примет против Онс Жабер.