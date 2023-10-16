16-летний украинский футболист Иван Струк отметился голом и ассистом за английский «Сандерденд» U-16.

Украинец вместе с «черными котами» принял участие на национальном турнире среди команд U-16, победителем которого в итоге стали юноши из «Челси».

Струк забил гол за «Сандерленд» в поединке против «Вулверхэмптона», а также записал на свой счет ассист в игре против «Челси».

В декабре 2022 года Иван присоединился к академии «пенсионеров», после чего сменил прописку и стал выступать за «Сандерленд».

Отметим, что в системе «Сандерленда» также находятся еще два украинских футболиста: Тимур Тутеров и Назарий Русин.

ВИДЕО. Юный украинец из Сандерленда забил Вулвз и ассистировал против Челси