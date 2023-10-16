17 октября в 21:45 сборная Украины проведет гостевой матч 8-го тура квалификации Евро-2024 против команды Мальты.

15 октября после обеда национальная команда Украины совершила перелет из Праги в Ла-Валетту.

16 октября в 19:30 главный тренер Сергей Ребров и один из игроков сине-желтых встретятся с представителями масс-медиа в режиме пресс-конференции.

Официальную предматчевую тренировку сборная проведет 16 октября на Национальном стадионе Мальты, начало – в 20:00 по киевскому времени.

Пресс-конференция Реброва на Мальте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция