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Чемпионат Европы
16 октября 2023, 06:41 | Обновлено 16 октября 2023, 06:43
93
0

Пресс-конференция Реброва на Мальте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 октября в 19:30 коуч сборной Украины расскажет о предстоящем матче Евро-2024

16 октября 2023, 06:41 | Обновлено 16 октября 2023, 06:43
93
0
Пресс-конференция Реброва на Мальте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ. Сергей Ребров

17 октября в 21:45 сборная Украины проведет гостевой матч 8-го тура квалификации Евро-2024 против команды Мальты.

15 октября после обеда национальная команда Украины совершила перелет из Праги в Ла-Валетту.

16 октября в 19:30 главный тренер Сергей Ребров и один из игроков сине-желтых встретятся с представителями масс-медиа в режиме пресс-конференции.

Официальную предматчевую тренировку сборная проведет 16 октября на Национальном стадионе Мальты, начало – в 20:00 по киевскому времени.

Пресс-конференция Реброва на Мальте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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