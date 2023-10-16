МЕЛЬГОСА: «Только лучшая версия украинской молодежки одолеет Англию»

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса дал комментарий в преддверии отборочного матча Евро-2025 против сборной Англии.

«Со всеми игроками все хорошо. После сотрясения мозга, мы один день наблюдали за Очеретько, но с ним тоже все хорошо. Есть повреждение и у Скорко, но мы готовы к игре.

Мы знаем возможности Англии. Там хорошие игроки, поэтому должны быть своей лучшей версией, чтобы соперничать с ними. Работали в течение этого тренировочного лагеря и предыдущего тоже. Это процесс. Особенно для молодых игроков. Мы смотрим на эти моменты как на процесс. В сентябре мы выполняли необходимую работу. Надеюсь, что сможем посоревноваться с Англией», - сказал Унаи Мельгоса в интервью Суспільне спорт.

Матч между молодежными сборными Украины и Англии состоится сегодня в словацком Кошице. Обе команды сыграли по два матча в отборе на Евро-2025 и набрали у них по шесть очков каждая.

Наша молодежка 12 октября разгромила сверстников из Люксембурга.