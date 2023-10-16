Второй трофей за неделю. Стародубцева взяла парный титул в Ранчо-Санта-Фе
Юлия и Макенна Джонс стали чемпионками 60-тысячника в США
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева выиграла парный трофей на хардовом турнире серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США).
В финале украинка и ее напарница Макенна Джонс (США) в трех сетах обыграли тандем Татьяна Прозорова / Мэдисон Сиг (США).
ITF W60 Ранчо-Санта-Фе. Пары. Хард. Финал
Макенна Джонс (США) / Юлия Стародубцева (Украина) [3] – Татьяна Прозорова / Мэдисон Сиг (США) – 6:3, 4:6, [10:6]
Для Юлии этот трофей стал третьим парным в сезоне и карьере.
Ранее Стародубцева также выиграла титул в одиночном разряде на 60-тысячнике в Ранчо-Санта-Фе.
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