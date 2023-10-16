Второй трофей за неделю. Стародубцева взяла парный титул в Ранчо-Санта-Фе

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева выиграла парный трофей на хардовом турнире серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США).

В финале украинка и ее напарница Макенна Джонс (США) в трех сетах обыграли тандем Татьяна Прозорова / Мэдисон Сиг (США).

ITF W60 Ранчо-Санта-Фе. Пары. Хард. Финал

Макенна Джонс (США) / Юлия Стародубцева (Украина) [3] – Татьяна Прозорова / Мэдисон Сиг (США) – 6:3, 4:6, [10:6]

Для Юлии этот трофей стал третьим парным в сезоне и карьере.

Ранее Стародубцева также выиграла титул в одиночном разряде на 60-тысячнике в Ранчо-Санта-Фе.