Стародубцева – чемпионка 60-тысячника в США. Для Юлии это 4-й титул в году
Юлия обыграла Лулу Сан в финале турнира в Ранчо-Санте-Фе
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 202) выиграла трофей на хардовом турнире серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США).
В финале украинка в двух сетах обыграла Лулу Сан (Швейцария, WTA 247) за 1 час и 35 минут.
ITF W60 Ранчо-Санта-Фе. Хард. Финал
Лулу Сан (Швейцария) [8] – Юлия Стародубцева (Украина) [4] – 5:7, 3:6
Это была первая встреча теннисисток.
Для Юлии этот титул стал 4-м в карьере. Все 4 трофея Стародубцева завоевала в 2023 году.
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