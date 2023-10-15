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  4. Стародубцева – чемпионка 60-тысячника в США. Для Юлии это 4-й титул в году
ITF
15 октября 2023, 23:45 | Обновлено 15 октября 2023, 23:51
754
7

Стародубцева – чемпионка 60-тысячника в США. Для Юлии это 4-й титул в году

Юлия обыграла Лулу Сан в финале турнира в Ранчо-Санте-Фе

15 октября 2023, 23:45 | Обновлено 15 октября 2023, 23:51
754
7
Стародубцева – чемпионка 60-тысячника в США. Для Юлии это 4-й титул в году
Instagram. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 202) выиграла трофей на хардовом турнире серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США).

В финале украинка в двух сетах обыграла Лулу Сан (Швейцария, WTA 247) за 1 час и 35 минут.

ITF W60 Ранчо-Санта-Фе. Хард. Финал

Лулу Сан (Швейцария) [8] – Юлия Стародубцева (Украина) [4] – 5:7, 3:6

Это была первая встреча теннисисток.

Для Юлии этот титул стал 4-м в карьере. Все 4 трофея Стародубцева завоевала в 2023 году.

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Юлия Стародубцева ITF Ранчо-Санта-Фе
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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introvert
За рахунку 15-40 в дев`ятому геймі другого сету став побоюватися, що стану свідком одного з тих "історичних" матчів, в яких одній із учасниць вдається в історію увійти, а іншій - вляпатися. На щастя, Юля не стала співавтором чужого камбека, вчасно зуміла взяти себе в руки і з п`ятого матчпойнту закрила таки гештальт. Вітаю з черговим титулом і новим рекордом у рейтингу!
Сподіваюся, Юля вирішить всі питання з візами, і в наступному році ми побачимо її в Австралії на турнірах рівня вта.
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+3
Віталій Дубенський
З перемогою! Хочеться  тепер побачити Юлю у WTA, а ще дочекатись перемог на грунті і траві.
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+2
Stanislav Matusevych
Є черговий 60-тисячник. Гра така собі, але головне, що результат приходить. Чекаємо Юлю хоча б на рівні WTA125. Там вже будуть трохи інші суперниці. Мабуть, уже з наступного року. І все одно, мені здається, забагато матчів у парі. Зараз ще гратиме за парний титул.
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+1
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Falko
Кричить Юлька гарно. А на турнір-болі так просто заверещала 
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-1
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