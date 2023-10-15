Стародубцева – чемпионка 60-тысячника в США. Для Юлии это 4-й титул в году

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 202) выиграла трофей на хардовом турнире серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США).

В финале украинка в двух сетах обыграла Лулу Сан (Швейцария, WTA 247) за 1 час и 35 минут.

ITF W60 Ранчо-Санта-Фе. Хард. Финал

Лулу Сан (Швейцария) [8] – Юлия Стародубцева (Украина) [4] – 5:7, 3:6

Это была первая встреча теннисисток.

Для Юлии этот титул стал 4-м в карьере. Все 4 трофея Стародубцева завоевала в 2023 году.