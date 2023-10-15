Чемпионат Европы15 октября 2023, 21:23 | Обновлено 15 октября 2023, 21:37
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Грузия – Кипр – 4:0. Как забил Хвича. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024.
15 октября 2023, 21:23 | Обновлено 15 октября 2023, 21:37
174
0
15 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.
Сборная Грузии разгромила команду Кипра со счетом 4:0. Все голы біли забиты во втором тайме.
Один из мячей провел звездный футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия.
Квалификация Евро-2024
8-й тур, 15 октября. Группа А
Грузия – Кипр – 4:0
Голы: Китеишвили, 46, Кварацхелия, 58, Шенгелия, 82, Микаутадзе, 90+5 (пен).
Видеообзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Леван Шенгелия (Грузия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Грузия).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Отар Китеишвили (Грузия).
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