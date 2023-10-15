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Евро
Грузия
15.10.2023 16:00 – FT 4 : 0
Кипр
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15 октября 2023, 21:23 | Обновлено 15 октября 2023, 21:37
174
0

Грузия – Кипр – 4:0. Как забил Хвича. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024.

15 октября 2023, 21:23 | Обновлено 15 октября 2023, 21:37
174
0
Грузия – Кипр – 4:0. Как забил Хвича. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

15 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Сборная Грузии разгромила команду Кипра со счетом 4:0. Все голы біли забиты во втором тайме.

Один из мячей провел звездный футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 15 октября. Группа А

Грузия – Кипр – 4:0

Голы: Китеишвили, 46, Кварацхелия, 58, Шенгелия, 82, Микаутадзе, 90+5 (пен).

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Леван Шенгелия (Грузия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Грузия).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Отар Китеишвили (Грузия).
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Источник Sport.ua
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