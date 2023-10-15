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Евро
Грузия
15.10.2023 16:00 – FT 4 : 0
Кипр
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15 октября 2023, 18:10 | Обновлено 15 октября 2023, 18:40
341
1

Отбор на Евро-2024. Грузия разгромила Кипр, Кварацхелия забил

Стартовал очередной игровой день квалификации к чемпионату Европы

15 октября 2023, 18:10 | Обновлено 15 октября 2023, 18:40
341
1
Отбор на Евро-2024. Грузия разгромила Кипр, Кварацхелия забил
Getty Images/Global Images Ukraine

Воскресный игровой день в отборе на Евро-2024 стартовал в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи. Сборная Грузии разгромила со счетом 4:0 Кипр, забив все голы во втором тайме. Второй гол в матче на счету звездного вингера «Наполи» Хвичи Кварахцелии. Это его первый гол в нынешнем отборочном цикле.

Группа А

Грузия – Кипр – 4:0
Голы: Китеишвили 46, Кварацхелия 58, Шенгелия 82, Микаутадзе 90+5

Также в отборочной группе А сегодня состоится матч Норвегия – Испания, начало – в 21:45 по Киеву. Сборная Шотландии этот тур пропускает.

Турнирная таблица Группы А:

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Источник Sport.ua
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Swed
Это их законная добыча.  Ведь сборная это  не Лимасолы.
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