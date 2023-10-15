Отбор на Евро-2024. Грузия разгромила Кипр, Кварацхелия забил
Стартовал очередной игровой день квалификации к чемпионату Европы
Воскресный игровой день в отборе на Евро-2024 стартовал в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи. Сборная Грузии разгромила со счетом 4:0 Кипр, забив все голы во втором тайме. Второй гол в матче на счету звездного вингера «Наполи» Хвичи Кварахцелии. Это его первый гол в нынешнем отборочном цикле.
Группа А
Грузия – Кипр – 4:0
Голы: Китеишвили 46, Кварацхелия 58, Шенгелия 82, Микаутадзе 90+5
Также в отборочной группе А сегодня состоится матч Норвегия – Испания, начало – в 21:45 по Киеву. Сборная Шотландии этот тур пропускает.
Турнирная таблица Группы А:
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