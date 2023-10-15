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Евро
Чехия
15.10.2023 19:00 – FT 1 : 0
Фарерские острова
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Чемпионат Европы
15 октября 2023, 22:05 | Обновлено 15 октября 2023, 22:29
96
0

Чехия – Фареры – 1:0. Соучек реализовал пенальти. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024.

15 октября 2023, 22:05 | Обновлено 15 октября 2023, 22:29
96
0
Чехия – Фареры – 1:0. Соучек реализовал пенальти. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Соучек

15 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Чехия победила Фареры (1:0) благодаря голу Томаша Соучек на 76-й минуте с пенальти.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 15 октября

Чехия – Фареры – 1:0

Гол: Томаш Соучек, 76 (пен)

Видеообзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! С пенальти забил Томаш Соучек (Чехия).
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Источник Sport.ua
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