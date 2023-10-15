15.10.2023 19:00 – FT 1 : 0
Чемпионат Европы15 октября 2023, 22:05 | Обновлено 15 октября 2023, 22:29
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Чехия – Фареры – 1:0. Соучек реализовал пенальти. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024.
15 октября 2023, 22:05 | Обновлено 15 октября 2023, 22:29
96
0
15 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.
Чехия победила Фареры (1:0) благодаря голу Томаша Соучек на 76-й минуте с пенальти.
Квалификация Евро-2024
8-й тур, 15 октября
Чехия – Фареры – 1:0
Гол: Томаш Соучек, 76 (пен)
Видеообзор матча
События матча
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Томаш Соучек (Чехия).
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