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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: «Караваев, куда ты бьешь?»
Чемпионат Европы
15 октября 2023, 21:16 |
4310
7

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: «Караваев, куда ты бьешь?»

Все удивились красивому голу

15 октября 2023, 21:16 |
4310
7
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: «Караваев, куда ты бьешь?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко оценил гол Александра Караваева, который классным дальним ударом неожиданно для всех подловил вратаря Северной Македонии на ошибке.

«Караваев как Хесус Навас из сборной Испании. Испанец, правда, постарше, но всегда, когда выходит на замену, то проводит результативные действия. Если честно, то когда бежал из последних сил, то думал: «Караваев, куда ты бьешь?». У нас хорошая атака была...».

«Наверное, так 95% людей думали. Куда ты лупишь этот мяч? Все, кроме него. Саня разобрался, маэстро», – сказал Степаненко.

Украина выиграла со счетом 2:0.

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Тарас Степаненко Александр Караваев сборная Украины по футболу Украина - Северная Македония Евро-2024
Источник ВЗбирна
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Gunnar Astrid
россия мразь не должен играть футбол 
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+7
Gunnar Astrid
дзюба чемпион мира по мастурбация и все игроки сборный россия чемпион мира по воровству   
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+6
Gunnar Astrid
россия будет играть в федерация футбола болота с афганистан и таджикистан и пакистан и иран 
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+5
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Gunnar Astrid
Фашистский шовинистский россия и картошка белоруссия ФиФа должен отстранить белоруссия и россия навсегда 
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+4
Gunnar Astrid
Я думаю Украина победит Мальту и Италия. 6 очков возьмёт спокойно.  
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+4
sergio_terry
бля, ну тебе і прорвало 
Ответить
+2
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