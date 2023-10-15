Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: «Караваев, куда ты бьешь?»

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко оценил гол Александра Караваева, который классным дальним ударом неожиданно для всех подловил вратаря Северной Македонии на ошибке.

«Караваев как Хесус Навас из сборной Испании. Испанец, правда, постарше, но всегда, когда выходит на замену, то проводит результативные действия. Если честно, то когда бежал из последних сил, то думал: «Караваев, куда ты бьешь?». У нас хорошая атака была...».

«Наверное, так 95% людей думали. Куда ты лупишь этот мяч? Все, кроме него. Саня разобрался, маэстро», – сказал Степаненко.

Украина выиграла со счетом 2:0.