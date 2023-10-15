Хаби Алонсо обвиняют в уклонении от уплаты налогов в Испании

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо обвиняется в уклонении от уплаты налогов в Испании. Первый суд Алонсо выиграл, однако прокуратура подала апелляцию, и теперь дело будет рассматриваться в Верховном суде Испании.

Алонсо был налоговым резидентом в Испании в 2010 – 2012 годах, и за это время не задекларировал суммарно 2 миллиона евро доходов от своих имиджевых прав. Он передал их компании, которая зарегистрирована на острове Мадейра (Португалия).

Напомним, мадридский «Реал» рассматривает Алонсо в качестве замены Карло Анчелотти на посту главного тренера команды.