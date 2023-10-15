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  4. Хаби Алонсо обвиняют в уклонении от уплаты налогов в Испании
Германия
15 октября 2023, 21:01 |
318
0

Хаби Алонсо обвиняют в уклонении от уплаты налогов в Испании

У главного тренера «Байера» проблемы с законодательством

15 октября 2023, 21:01 |
318
0
Хаби Алонсо обвиняют в уклонении от уплаты налогов в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо обвиняется в уклонении от уплаты налогов в Испании. Первый суд Алонсо выиграл, однако прокуратура подала апелляцию, и теперь дело будет рассматриваться в Верховном суде Испании.

Алонсо был налоговым резидентом в Испании в 2010 – 2012 годах, и за это время не задекларировал суммарно 2 миллиона евро доходов от своих имиджевых прав. Он передал их компании, которая зарегистрирована на острове Мадейра (Португалия).

Напомним, мадридский «Реал» рассматривает Алонсо в качестве замены Карло Анчелотти на посту главного тренера команды.

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Источник Sport.es
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