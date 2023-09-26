Хаби Алонсо может сменить Карло Анчелотти на посту главного тренера Реала

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо является основным кандидатом на замену Карло Анчелотти в тренерском кресле мадридского «Реала».

Контракт Анчелотти с «Реалом» истекает в конце этого сезона. Анчелотти также по окончании контракта возглавит сборную Бразилии.

Руководство мадридского клуба видит в лице Хаби Алонсо самую вероятную замену итальянцу.

Испанец Алонсо провел в качестве игрока «Реала» 236 матчей, выиграв Лигу чемпионов УЕФА, Ла Лигу и два кубка Испании. Его «Байер» сейчас одна из самых результативных команд Европы и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.