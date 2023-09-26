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Германия
26 сентября 2023, 00:20 | Обновлено 26 сентября 2023, 00:29
158
0

Хаби Алонсо может сменить Карло Анчелотти на посту главного тренера Реала

Тренер «Байера» может возглавить «сливочных» в следующем сезоне

26 сентября 2023, 00:20 | Обновлено 26 сентября 2023, 00:29
158
0
Хаби Алонсо может сменить Карло Анчелотти на посту главного тренера Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо является основным кандидатом на замену Карло Анчелотти в тренерском кресле мадридского «Реала».

Контракт Анчелотти с «Реалом» истекает в конце этого сезона. Анчелотти также по окончании контракта возглавит сборную Бразилии.

Руководство мадридского клуба видит в лице Хаби Алонсо самую вероятную замену итальянцу.

Испанец Алонсо провел в качестве игрока «Реала» 236 матчей, выиграв Лигу чемпионов УЕФА, Ла Лигу и два кубка Испании. Его «Байер» сейчас одна из самых результативных команд Европы и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Байер назначение тренера Хаби Алонсо
Источник Sportskeeda
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