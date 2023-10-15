Сборная Украины WU-19: смена наставника, назван состав на отбор Евро-2024

Объявлен список из 20 игроков молодежной женской сборной Украины, вызванных для подготовки к матчам первого этапа квалификации Евро-2024 WU-19.

По итогам жеребьевки украинки попали в группу В4, где встретятся со сборными Северной Македонии, Люксембурга и Армении.

Турнир в этом квартете состоится в Армении, Ереване и Армавире (стадионы «Академия ФФВ» и «Армавир» соответственно). 22 октября украинская делегация отправится в Ереван, где и начнет баталии за выход в Лигу А. Накануне отъезда в команды запланирован кратковременный учебно-тренировочный сбор во Львове (19–22 октября).

Новый европейский отбор молодежная женская сборная Украины начнет под руководством нового наставника. 31 августа истек срок действия контракта Валерия Паламарчука. Таким образом, новый сезон сборная начнет во главе с исполняющим обязанности главного тренера – Натальей Игнатович.

Коллективы, которые займут четвертые места в своих группах в Лиге А, продолжат сезон во втором раунде в Лиге В. Посев участников перед вторым раундом будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде. По итогам второго раунда Лиги А определятся семь команд, которые присоединятся к Литве в финальной стадии Евро-2024.

В Лиге B 23 команды будут бороться за выход в Лигу А в шести группах. Победители групп и обладатель второго места с лучшим результатом против команд, занявших первое и третье места в своих группах, перейдут в высший дивизион. Литва также участвует в соревнованиях, несмотря на прямую путевку в финальную часть, принадлежащую ей как хозяину.

Состав молодежной женской сборной Украины

Вратари: Варвара Новикова («Ладомир» Владимир), Виктория Каневская («Пантеры» Умань).

Защитники: Татьяна Бондаренко («Динамо» Киев), София Луцан («Шахтер» Донецк), Дарья Краснобородько, Виктория Скоцик (обе – «Колос» Ковалевка), Полина Баринова («Минай»).

Полузащитники: Диляра Бондарева, Диана Боровская (обе – «ЕМС-Подолье» Винница), Дана Коротчук, Мирослава Невар (обе – «Ладомир» Владимир), Александра Янева, Лидия Заборовец (обе – «Шахтер» Донецк), Валерия Греса («Клотен», Швейцария), Елизавета Лиховид («Систерс» Одесса), Екатерина Юзва («Мариуполь»).

Нападающие: Виктория Радионова («Ворскла» Полтава), Лилиана Сербук, Ангелина Федоренко (обе – «Колос» Ковалевка), Марина Птицына («Гамбург», Германия).

Евро-2024 WU-19

Первый раунд отбора. Лига В. Группа 4

24.10.2023

13:00. Люксембург – Северная Македония

16:00. Украина – Армения

27.10.2023

13:00. Украина – Люксембург

16:00. Северная Македония – Армения

30.10.2023

13:00. Северная Македония – Украина

13:00 Армения – Люксембург

Лига А

Группа 1: Франция, Италия, Венгрия, Северная Ирландия.

Группа 2: Чехия, Англия, Греция, Уэльс.

Группа 3: Австрия, Дания, Польша, Черногория.

Группа 4: Германия, Финляндия, Норвегия, Израиль.

Группа 5: Испания, Португалия, Швеция, Турция.

Группа 6: Нидерланды, Ирландия, Бельгия, Фарерские острова.

Группа 7: Исландия, Сербия, Белоруссия, Шотландия.

Лига В