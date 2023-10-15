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Молодежные турниры
15 октября 2023, 19:44 |
679
0

Звезда сборной Англии U-21 пропустит матч с Украиной

Коул Палмер получил травму

15 октября 2023, 19:44 |
679
0
Звезда сборной Англии U-21 пропустит матч с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Завтра, 16 октября сборная Украины U-21 в отборе на Евро-2025 в Кошице примет ровесников из Англии. Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Накануне матча англичане остались без одного из лидеров команды – полузащитника «Челси» Коула Палмера. Главный тренер сборной Англии U-21 Ли Карсон сообщил о том, что Палмер не поехал с командой на матч.

Он получил повреждение в четверг, 12 октября в предыдущем матче против Сербии (победа 9:1). Украина в своем предыдущем матче разгромила сборную Люксембурга со счетом 3:0.

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